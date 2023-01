Sassuolo, superata la concorrenza per Zortea

Nadir Zortea può presto diventare un nuovo calciatore del Sassuolo, come riportato da Sportitalia, il club neroverde ha superato la Salernitana nella corsa al terzino destro dell’Atalanta. I granata lavorano per ridare a Davide Nicola il calciatore già guidato nella passata stagione, ma c’è da battere la concorrenza degli emiliani che ora sono in testa. Il ventitreenne è in uscita dall’Atalanta, appena 243′ giocati con la squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Foto: Instagram ufficiale Zortea