Sassuolo, si ferma Defrel: lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra

Brutte notizie per Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo dovrà fare a meno di Gregoire Defrel, infortunatosi alla caviglia sinistra. Questo il report del club neroverde: “Lavoro differenziato per Domenco Berardi, Vlad Chiriches e Gianluca Pegolo, ancora assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Mert Müldür, Pedro Obiang e Junior Traore. Fermo Gregoire Defrel che è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo