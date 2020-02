Sassuolo show: Roma travolta 4-2! Doppietta di Caputo, espulso Pellegrini

Un super Sassuolo travolge la Roma nel terzo anticipo della 22esima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium finisce 4-2 per la squadra di De Zerbi: avvio da urlo dei padroni di casa, trascinati da Caputo che trova la doppietta dopo appena un quarto d’ora di gioca. Al 26′ arriva il tris in contropiede firmato Djuricic, che chiude una mezzora da incubo per i giallorosso. Nella ripresa, Dzeko (al 100° gol con la Roma) e Veretout (su rigore) accorciano le distanze, ma a un quarto d’ora dal termine ci pensa Boga a chiudere il match con una magia. Da segnalare l’espulsione di Pellegrini al 69′ per doppio giallo. Al Mapei fa festa il Sassuolo, per la Roma è notte fonda.

Sabato 1 febbraio 2020

Ore 15.00 Bologna-Brescia 2-1 (Orsolini, Bani – Torregrossa)

Ore 18.00 Cagliari-Parma 2-2 (Joao Pedro, Simeone – Kucka, Cornelius)

Ore 20.45 Sassuolo-Roma 4-2 (Caputo 2, Djuricic, Boga – Dzeko, Veretout)

Domenica 2 febbraio 2020

Ore 12.30 Juventus-Fiorentina

Ore 15.00 Atalanta-Genoa

Ore 15.00 Lazio-Spal

Ore 15.00 Milan-Hellas Verona

Ore 18.00 Lecce-Torino

Ore 20.45 Udinese-Inter

Lunedì 3 febbraio 2020

Ore 20.45 Sampdoria-Napoli

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 48; Lazio* 46; Roma 39; Atalanta 38; Cagliari, Parma 32; Milan 31; Bologna 30; Verona* 29; Torino, Napoli 27; Sassuolo 26; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 20; Lecce 16; Brescia, Spal, Genoa 15.

* una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo