Partita fondamentale per ritrovare punti sia per il Sassuolo e sia per la Roma. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Maxime Lopez, Harroui, D’Andrea, Pinamonti, Laurientè

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Volpato, Shomurodov

Foto: Stadio Sassuolo