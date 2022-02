Sassuolo-Roma 0-1 all’intervallo: rigore di Abraham

Finisce il primo tempo tra Sassuolo e Roma sul risultato di 0-1. Poca cronaca, tanta intensità. Due gol annullati, uno per parte, nella prima frazione di gioco. Prima a Traore, al 7’ minuto, per un fallo di mano al momento del controllo e poi ad Abraham, al 33’, per posizione di fuorigioco. Il gol del vantaggio giallorosso è arrivato al 45’ con Abraham che ha trasformato un calcio di rigore, procurato grazie ad un fallo di mano di Chiriches.