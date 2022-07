Sassuolo, ritirata la maglia con il numero 4. Era quella di Magnanelli

Bel gesto del Sassuolo che ha deciso di ritirare per sempre la maglietta con il numero 4, in onore di Francesco Magnanelli, storico capitano dei neroverdi, che ha lasciato poche settimane fa il calcio giocato, dopo dopo 17 anni e 520 partite con la maglia del Sassuolo.

Questo il comunicato del club emiliano: “Nel tardo pomeriggio di oggi, presso la sala stampa del Mapei Football Center, in occasione di un incontro con i tifosi al quale era invitato anche Francesco Magnanelli, l’A.D. Giovanni Carnevali ha rivelato l’intenzione della società di ritirare la mitica maglia neroverde n. 4 indossata da Francesco Magnanelli per 520 partite nel corso di 17 anni di militanza nel Sassuolo. Si è svolta così una piccola cerimonia a sorpresa di fronte ai tifosi nella quale la maglia è stata consegnata in modo definitivo al suo legittimo proprietario.

A Sassuolo, il n. 4 neroverde è e sarà sempre e solo quello di Francesco Magnanelli Ancora una volta GRAZIE CAPITANO !!!”.

Il Sassuolo ritira la maglia n. 4️⃣ neroverde🥲 Capitano, questa maglia ti appartiene e da oggi sarà sempre e solo tua! 🖤💚🖤💚🖤💚 4️⃣EVER Magnanelli ♾ Scopri di più su https://t.co/bRXIb0xZHB#ForzaSasol pic.twitter.com/nczGbFRMQ4 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 5, 2022

Foto: Twitter Sassuolo