Sassuolo, riecco Berardi: l’esterno subito protagonista al suo esordio stagionale

Dopo un’odissea lunga 7 mesi, Domenico Berardi è finalmente tornato in campo. Lo ha fatto nella straripante gara del Sassuolo contro il Cittadella, vinta 6-1, dove l’esterno italiano è subentrato al ’74 a Laurienté, autore di un gol su rigore. Il numero 10 si è subito reso protagonista con un assist per Thorstvedt. Berardi era lontano dal rettangolo di gioco dall’ormai lontano 3 marzo, nella partita contro l‘Hellas Verona, in cui ha rimediato un infortunio al tallone d’Achille. Lo sfortunato evento lo ha costretto a rinunciare agli Europei ma soprattutto, lo ha impossibilitato ad aiutare il Sassuolo nell’ardua lotta salvezza, poi fallita dai neroverdi. Lo stesso Fabio Grosso aveva annunciato nella conferenza stampa di ieri il suo possibile ritorno in campo: “Abbiamo una bella notizia: Domenico è recuperato. Nelle ultime settimane ha raggiunto i compagni, lo ha fatto con grande entusiasmo e avremo anche lui nel gruppo squadra. Felicissimi di ritrovarlo. Ci ha messo tanto impegno e tanta determinazione per recuperare. A livello fisico ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione ma ha grande carisma e personalità, siamo felici di trovarlo nel gruppo squadra. Di infortunati abbiamo solo Lovato. Abbiamo un gruppo grande e saranno richieste delle scelte, mi prendo quest’oggi per prendere le decisioni ma Berardi farà parte del gruppo”. Dopo essersi messo l’infortunio alle spalle, Domenico Berardi potrà sicuramente rilevarsi una risorsa chiave per l’ambito ritorno in A.

Foto: Instagram Sassuolo