Sassuolo, ottimismo per Bajrami dopo l’infortunio con l’Albania

Dovrebbe essere un infortunio di lieve entità quello di Nedim Bajrami, trequartista del Sassuolo. L’ex Empoli, nella sfida di giovedì contro la Repubblica Ceca, è stato costretto a uscire dal campo al 67′ per un infortunio che a primo impatto sembrava essere grave, ma dai media vicini alla Nazionale albanese si riferisce che non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Il cambio sarebbe stato operato dal ct per non aggravare le condizioni del trequartista neroverde. La sua presenza per la gara con la Lazio al rientro dalla sosta al momento però resta ancora in dubbio.

Foto: Instagram Bajrami