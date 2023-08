Sassuolo, ora anche l’ufficialità: Pedersen sarà neroverde

Marcus Pedersen sarà un nuovo calciatore del Sassuolo. Come raccontato in esclusiva da diverse settimane, la società neroverdi guardava con interesse al terzino olandese ormai ex Feyenoord, che sarà un altro rinforzo a disposizione di Alessio Dionisi. Questo il comunicato ufficiale della società emiliana: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Marcus PEDERSEN (’00, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dal Feyenoord“. Foto: Instagram Pedersen