Sassuolo, nuovi problemi per Berardi. L’esterno oggi non si è allenato

Qualche grattacapo per Dionisi in casa Sassuolo, che potrebbe rinunciare nuovamente a Berardi nella gara col Cagliari di sabato. L’esterno italiano che aveva saltato per un problema fisico la gara con la Lazio, quest’oggi ha svolto lavoro differenziato. Sicuramente Berardi sarà valutato meglio nella rifinitura di domani, ma al suo posto è già pronto Defrel.

FOTO: Sito Sassuolo