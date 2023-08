Sassuolo, non sono più i tempi di Locatelli a 40 milioni. E Berardi fa rumore

Il Sassuolo è un grande club, sa vendere bene, ma pensa di dover fare sempre gli affari della vita. E non sempre è possibile. Vorremmo anche aggiungere che sono finiti i tempi delle cessioni da circa 40 milioni, come accaduto per Locatelli. E con tutto il rispetto per Locatelli a noi già due anni sembra esagerato chiedere quasi 40 milioni per un centrocampista bravo ma non per quelle cifre. La Juve volle chiudere l’operazione e forse il tempo ha detto che quei soldi andavano gestiti meglio. Il Sassuolo continuerà a chiudere la luna per tutti, ma deve trovare anche chi la luna gliela dà. Con il massimo rispetto per le ultime iniziative noi crediamo che la vicenda Berardi non sia stata gestita benissimo nelle ultime ore. Carnevali ha confermato quanto vi abbiamo anticipato sulla Juve, poi lo ha tolto dal mercato, vedremo come finirà. Ma forse con il simbolo della squadra, l’uomo che ha garantito ogni anno la Serie A (e quindi i diritti televisivi) con gol e assist, sarebbe stato meglio non metterla sul piano dei 5 o 6 milioni in più. Ha fatto guadagnare talmente tanti al Sassuolo… Il club emiliano può continuare legittimamente a chiedere cifre altissime, ma gli altri altrettanto legittimamente possono decidere di non aderire alle suddette richieste. Ma Berardi avrebbe meritato e meritato un trattamento diverso, non urlato e sui giornali, alla larga dagli ultimatum e con la gratitudine che gli spetterebbe per quanto ha dato al Sassuolo.