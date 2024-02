Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Sassuolo e Napoli scenderanno in campo alle ore 18 nel recupero della 21esima giornata di Serie A, che si disputò in parte lo scorso gennaio a causa della Supercoppa italiana disputata in Arabia. Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. Allenatore: Emiliano Bigica.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

Foto: Twitter F.C. Inter