Sassuolo, Moro si allena agli ordini di Dionisi. L’ex Catania potrebbe presto esordire in A

Con l’esclusione del Catania, tutto il parco giocatori è andato svincolato. Tra questi spicca Luca Moro, che nello scorso gennaio era stato acquistato dal Sassuolo. L’attaccante classe 2001 ha iniziato ad allenarsi proprio col club neroverde agli ordini dell’allenatore Alessio Dionisi e ben presto potrebbe esordire in massima serie. Per poter essere anche convocato in partite ufficiali, servirà l’autorizzazione della FIGC. Il Sassuolo ha fatto richiesta ufficiale alla FIGC e attende una risposta.

FOTO: Twitter Sassuolo