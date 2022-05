Sassuolo-Milan: il Mapei Stadium è ufficialmente sold out

Il Sassuolo comunica che nella giornata di oggi sono terminati i biglietti disponibili per Sassuolo-Milan, in programma domani alle ore 18. Ai tifosi sprovvisti di biglietto si ribadisce l’importanza di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d’accesso al Mapei Stadium. La biglietteria dello stadio nel giorno della gara rimarrà chiusa. Data l’alta affluenza che si registrerà domenica si invitano in generale tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l’accesso all’impianto ed evitare ritardi all’ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell’uscita per agevolare un regolare deflusso. I cancelli del Mapei Stadium apriranno alle ore 15.

FOTO: Twitter Sassuolo