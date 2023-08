Sassuolo, Matías Viña: “Mi sono trovato bene sin da subito. Qui le giuste condizioni per crescere”

Dopo l’esperienza con il Bournemouth, Matías Viña torna a giocare in Italia con il Sassuolo.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal calciatore, diffuse sui social della società: “Mi sono trovato subito molto bene. I miei compagni mi hanno accolto con entusiasmo. Credo che sia una squadra giovane con la quale si può fare molto bene. Quando ero a Roma seguivo il Sassuolo e mi ha colpito molto il gioco. Il centro sportivo del Sassuolo è bellissimo ed offre le condizioni ideali per poter crescere.

Ho avuto la fortuna di vincere la Coppa Libertadores che credo sia il sogno di qualsiasi bambino sudamericano. Essere un calciatore della nazionale è per me motivo di orgoglio. Durante l’ultima partita sono stato il capitano e per me è stata un’emozione immensa“.

FOTO: Sito Sassuolo