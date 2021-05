Sassuolo, l’ad Carnevali: “Non abbiamo ancora scelto l’erede di De Zerbi”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a margine dell’evento “Generazione S”, nel corso della conferenza stampa si è soffermato anche sull’addio di Roberto De Zerbi che dalla prossima stagione non allenerà più la squadra neroverde. “Sono otto anni che il Sassuolo è in A, abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Ci dispiace molto che mister De Zerbi abbia deciso di andare via. E’ normale che lui possa avere ambizioni diverse. Anche lui è molto dispiaciuto, c’è un legame particolare con noi. Futuro allenatore? Non è facile trovare l’uomo giusto per questa società. Non guardiamo solo l’aspetto del campo, ma guardiamo la persona, i collaboratori. Sono stati fatti tanti nomi ma non abbiamo contattato nessuno, aspetteremo la fine del campionato. Ci confronteremo all’interno cercando di trovare la persona giusta”.

FOTO: Twitter Sassuolo