Sassuolo-Juve senza squilli: all’intervallo è 0-0

Equilibrio al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus. La prima frazione termina in parità con il risultato di 0-0. Partita bloccata e senza squilli interessanti. Al 20′ conclude Bajrami, ma il tiro termina alto sulla traversa. I padroni di casa provano ad attaccare in contropiede al 24′ ma Laurienté sbaglia completamente il cross. Al 33′ Bremer stacca bene di testa da calcio d’angolo, ma il tentativo non è preciso e termina fuori. Ritmi bassi e zero occasioni da rete.

Foto: Twitter Juventus