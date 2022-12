Sassuolo, infortunio Maxime Lopez: distrazione al collaterale mediale del ginocchio destro

Si ferma Maxime Lopez in casa Sassuolo. Una brutta notizia per Alessio Dionisi, che alla ripresa del campionato non avrà a disposizione il suo regista per infortunio. Di seguito la nota del club neroverde: “Per Maxime Lopez gli accertamenti, effettuati dopo la partita Sassuolo-Olympique Marsiglia, hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La situazione sarà valutata quotidianamente anche in funzione dei successivi controlli diagnostici”.

Foto: Instagram Sassuolo