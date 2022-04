Sassuolo, i convocati per la Juve: due assenti

In vista del match di questa sera contro la Juventus, 34^ giornata di Serie A TIM in programma al Mapei Stadium alle ore 20.45, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha diramato le consuete convocazioni: out Harroui e Oddei.

PORTIERI

24 Giacomo SATALINO

47 Andrea CONSIGLI

Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MULDUR

21 Vlad CHIRICHES

31 Gian Marco FERRARI

44 Ruan TRESSOLDI

Ruan TRESSOLDI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ

Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC

Filip DJURICIC 16 Davide FRATTESI

Davide FRATTESI 23 Hamed TRAORE

Hamed TRAORE 97 Matheus HENRIQUE

ATTACCANTI

11 Riccardo CIERVO

Riccardo CIERVO 15 Emil CEIDE

Emil CEIDE 18 Giacomo RASPADORI

Giacomo RASPADORI 25 Domenico BERARDI

Domenico BERARDI 91 Gianluca SCAMACCA

Gianluca SCAMACCA 92 Gregoire DEFREL

Fonte: sito ufficiale Sassuolo