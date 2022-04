Sassuolo, i convocati di Dionisi per la Lazio. Non c’è Berardi

Non ce la fa Berardi per la Lazio. L’ala del Sassuolo non è a disposizione per la gara di domani, dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. A sorpresa, fuori anche Maxime Lopez: non convocato. Questo l’elenco dei disponibili dei neroverdi: Vitale, Consigli, Pegolo, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Tressoldi, Kyriakopoulos, Magnanelli, Frattesi, Harroui, Traoré, Henrique, Oddei, Ciervo, Raspadori, Samele, Scamacca, Defrel.

FOTO: Instagram Berardi