Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Torino

In vista del match di domani contro il Torino, recupero della 24^ giornata di Serie A in programma all’Olimpico Grande Torino alle ore 15, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha convocato 24 calciatori. Ancora out Romagna, Bourabia e Oddei.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Maxime Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Locatelli.

Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, berardi, Haraslin, Defrel.

Foto: Zimbio