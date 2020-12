Sassuolo, fiocco azzurro in casa Berardi. Oggi è nato Nicolò

Domenico Berardi è diventato papà per la prima volta, oggi è nato Nicolò e questo è il post del Sassuolo di auguri per il suo attaccante:

“Fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi. Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico. #ForzaSasol“.

Fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi 🖤💚 Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico 🥰 #ForzaSasol pic.twitter.com/NVMcS8OlR3 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 26, 2020

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo