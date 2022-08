Sassuolo, Ferrari: “Non abbiamo concesso nulla, peccato per il rigore. Continuiamo così”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan, il difensore del Sassuolo, Gianmarco Ferrari, ha così commentato il pareggio ottenuto contro i rossoneri: “E’ un pareggio che vuol dire tanto, non abbiamo mai concesso occasioni e peccato per il rigore. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Siamo più compatti, non è solo merito della difesa ma di tutta la squadra. Noi cerchiamo di dare una mano davanti e gli attaccanti ci danno una mano dietro. E’ un Sassuolo che è cambiato, lavoriamo tanto e cerchiamo di seguire il mister per raggiungere obiettivi importanti“.

Foto: Instagram Ferrari