Sassuolo, ecco Chiriches: “Pronto a tornare protagonista dopo l’infortunio, qui progetto interessante”

In casa Sassuolo è stato presentato il nuovo difensore Chiriches, prelevato dal Napoli. A seguire le sue principali dichiarazioni: “Sono qui per fare bene, non penso che la Roma mi porti sfiga. Quell’infortunio è alle spalle. Se sono pronto? È una nuova esperienza, avevo bisogno di questa sfida e sono felice di essere qui. Sono qui in Italia da 4 anni e posso adattarmi a tutto. Non ho giocato quanto mi aspettavo. Sono qui per giocare, per fare un buon campionato e spero che sarà un bell’anno per tutti. Avevo bisogno di una nuova sfida. Ho chiesto referenze ad amici e mi hanno parlato tutti bene. C’è una società forte, un allenatore bravissimo e questo mi ha convinto. Il club mi ha voluto fortemente e sono felice. La trattativa? Sono arrivato al punto giusto. Non importa se non ero nella lista dei difensori sui giornali, ora sono qui. Cosa non ha funzionato a Napoli? Ho avuto parecchi infortuni, poi è stato un periodo difficile con Sarri perché sapete come gestisce la rosa… È difficile ritrovare il ritmo dopo gli infortuni. Ho comunque fatto diversi gol? Sono sempre riuscito a far gol. Spero di trovare la via del gol anche qui. Il centro sportivo? Il mio procuratore mi ha mostrato le immagini del centro sportivo. E’ molto bello. Non so se sono impressionato, ho giocato anche al Tottenham ma è sicuramente un bene che una squadra di A abbia un centro sportivo”.

Foto: Sassuolo Twitter