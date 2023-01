Sassuolo, doppia tegola: si fermano Consigli e Pinamonti

Brutte notizie per il Sassuolo: si fermano Andrea Consigli e Andrea Pinamonti. Stando quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore ha accusato un fastidio al ginocchio verso la fine del match contro la Fiorentina. Per il portiere, in attesa degli esami strumentali, si prospetta uno stop di circa 30 giorni. Per quanto riguarda l’ex Inter, problemi al flessore. E stesso discorso del numero uno: in attesa dei classici esami, per il centravanti lo stop va dai 20 ai 30 giorni.

Foto: Instagram Sassuolo / Instagram Sassuolo