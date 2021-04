Sassuolo, dopo la presenza di ieri è scattato l’obbligo di riscatto per Maxime Lopez

Da ieri Maxime Lopez è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Sassuolo. Il centrocampista francese classe ’97 ha infatti tagliato contro il Benevento il traguardo delle 20 presenze di almeno 30 minuti con la maglia neroverde, quanto basta per far scattare il riscatto obbligatorio da parte della società emiliana. Per l’ex Olympique Marsiglia contratto fino a giugno 2025.

Foto: Twitter personale