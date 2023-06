Dionisi “Obiettivo del progetto, far crescere il gruppo con la nostra filosofia”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ha commentato l’ultima stagione e ha espresso speranze e programmi per la prossima.

“Il Sassuolo vuole stupire, sempre. Questo cammino non era scontato dieci anni fa. Nelle prossime due stagioni lavoreremo per emulare ciò che è stato fatto e per migliorare, con la consapevolezza del punto di partenza. L’obiettivo del progetto è far crescere il gruppo secondo la nostra filosofia. E a noi interessano anche i risultati.

Ad esempio, penso già al primo turno di Coppa Italia, che l’anno scorso non abbiamo passato. E voglio iniziare bene il campionato sapendo che comunque sarà un tragitto lungo. Non bisogna alzare le braccia tra pochi mesi, ma a fine corsa. E quest’ambiente consente di lavorare benissimo per riuscirci”.

La sensazione è che ci sia stato qualche episodio sfavorevole di troppo per il Sassuolo, tra acciacchi e imprevisti vari, nel 2022-23. La volontà però è di crescere con pazienza nello spirito che ha portato a salire nel tempo sino ai vertici del calcio italiano. L’obiettivo è sul lungo termine e il desiderio è di non azzardare i proverbiali passi più lunghi della gamba. Del resto l’ultima è stata la 10ª stagione consecutiva in massima serie.

Foto: twitter Sassuolo