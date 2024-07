Sassuolo, Caligara si presenta: “Il club vuole puntare sui giovani e su una mentalità vincente. A Grosso piace dominare nel gioco e vincere”

Il nuovo centrocampista del Sassuolo, Francesco Caligara, si è presentato al mondo Sassuolo con un’intervista rilasciata direttamente ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole:

“Il primo impatto è stato molto positivo. Tutti i compagni mi hanno accolto benissimo. Poi avendo già lavorato con il mister, lo conoscevo già e mi ha riaccolto molto bene. Sono molto felice di essere qui.

La cosa che mi ha colpito di più è stata l’organizzazione del club. Non è scontato. È un club che punta sui giovani e che vuole costruire una mentalità vincente. Mister Grosso, come me, è cambiato e cresciuto, gli piace tenere il dominio del gioco e vincere. La prima cosa che mi ha detto è che bisogna lavorare tanto per raggiungere gli obiettivi.

Io sono un centrocampista a cui piace molto giocare con la palla. Soprattutto quest’anno ho fatto tanti gol. Sono un palleggiatore che si inserisce cercando di finalizzare l’azione.

Il settore giovanile della Juve è un settore importante dove cercano di prepararti a livello umano. Mi ha lasciato tanto, ma era importante per me staccarsi per capire com’è il mondo fuori dalla Juve.

Nei tre anni ad Ascoli ho vissuto un po di tutto. Il primo anno ci siamo salvati miracolosamente. L’anno successivo abbiamo fatto i play-off dopo 17 anni ed è stata una grandissima emozione. quest’anno invece è stata più complicato, anche per me per via dell’infortunio che mi ha tenuto fuori due mesi, ma soprattutto per la retrocessione. Ringrazio tutte le persone che ho incontrato ad Ascoli e soprattutto i tifosi, che ci hanno sempre accompagnato.

Per me Sassuolo è una tappa importante. l’obiettivo e di migliorarmi giorno per giorno e di raggiungere gli obiettivi di squadra”.

Foto: twitter Sassuolo