Sartori su Kyriakopoulos: “Lo scorso anno secondo solo a Theo Hernandez”

Il Responsabile dell’Area Tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, ha commentato l’acquisto del laterale greco Georgios Kyriakopoulos. I felsinei hanno acquistato il ventiseienne dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Alcune parole del dirigente rossoblù: “Scelta condivisa con l’allenatore, soprattutto per la sua duttilità. Oltre ad essere un ottimo terzino, è stato utilizzato spesso come attaccante esterno. I suoi numeri sono importanti, l’anno scorso ha fatto un gol e sette assist, secondo solo a Theo Hernandez in Serie A. Conosce il calcio italiano e questa era la nostra priorità, lo volevamo pronto e inserito nel contesto Italia. Lunga trattativa, conclusa solo l’ultimo giorno per svariati motivi. Alla fine però siamo molto contenti di averlo preso, è un prestito con diritto di riscatto che speriamo di esercitare a fine anno”.

Foto: sito ufficiale Bologna