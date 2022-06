Sartori si presenta: “La chiamata del Bologna è stata un segno del destino. Cercherò di ripagare la fiducia”

Giovanni Sartori è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna. L’ex Atalanta ha rilasciato in conferenza stampa le sue prime parole: “Grazie a Saputo e Fenucci per l’inizio di questo ciclo, è un gesto di grande fiducia verso di me. Cercherò di ripagare questa fiducia con il lavoro quotidiano. Non conosco altre strade. Quand’è arrivata la chiamata del Bologna l’ho vista come un segno del destino. Il Bologna era la squadra di mio papà, mi portava sempre a Milano a vedere il grande Bologna di Pascutti, l’ultimo scudetto rossoblù. Avverto grande entusiasmo e grande voglia di essere all’altezza delle aspettative. Il presidente vuole dare una svolta, mi ha caricato di una grandissima responsabilità, l’ho preso come motivo di stimolo e di orgoglio. Affronto questa nuova avventura come un punto di partenza verso un futuro ancora tutto da scoprire. Spero di essere all’altezza degli obbiettivi che il Bologna merita”

Foto: Sito Ufficiale Bologna