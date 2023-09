Sartori: “Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo di Orsolini. Sapevo che Dominguez non sarebbe rimasto”

Intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione di Alexis Saelemaekers, il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato anche del rinnovo di Riccardo Orsolini e dell’addio di Nico Dominguez: “Quanto è stato lontano Orsolini dal rinnovo col Bologna? Non lo è mai stato. È stata una trattativa lunga, ci siamo dati una pausa di riflessione per concludere bene il campionato. Per Dominguez sapevo che non sarebbe rimasto, ma per Riccardo non ho mai avuto dubbi”

foto: Instagram Bologna