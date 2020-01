Sartori: “Il 2019 è stato straordinario, ma sarà difficile ripeterlo. Kulusevski alla Juve? Un affare per tutti”

Il direttore sportivo dell’Atalanta, Giovanni Sartori, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato anche dell’acquisto di Dejan Kulusevski da parte della Juventus: “Credo vincano tutti, noi, loro, lo stesso Dejan. Ha giocato 17 partite in Serie A e la sua crescita è stata impressionante. Le ho seguite tutte, le sue prestazioni, fin dalla Coppa Italia contro il Venezia. Ad aprile fa vent’anni e può crescere ancora tantissimo, può diventare un top-player, già adesso ha una prospettiva internazionale“.

Obiettivi Atalanta

“Il 2019 è stato un anno straordinario, ma non so quanto ripetibile. L’idea dei Percassi è quella di un’Atalanta sempre competitiva, con i bilanci a posto e una crescita graduale e continua. Mercato? Non vendiamo nessuno dei big”.

Foto: Twitter UEFA