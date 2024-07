Sartori: “Hummels? È una trattativa, ma non è l’unica. Quando arriverà una risposta da una delle prime 3 scelte procederemo”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha così parlato del mercato in chiave rossoblu, soffermandosi sul tema del difensore centrale, partendo da Mats Hummels:”Quella di Hummels è una trattativa, non è l’unica, ce ne sono altre che teniamo aperte. Per andare a prendere un giocatore bisogna trattarne diverse. Tutti sanno che abbiamo avuto un contatto tempo addietro, ora stiamo valutando quello che offre il mercato. Abbiamo trattato e trattiamo anche altri. Quando arriverà una risposta da una delle prime 3 scelte procederemo, che sia Hummels o che sia uno degli altri. Abbiamo fatto la scrematura del lavoro arrivando a questi 3 nomi: il primo che ci dirà di sì verrà preso”.

foto: Instagram Bologna