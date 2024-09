Sartori: “Giocheremo in tre competizioni. Speriamo di essere all’altezza anche in Champions”

A margine di un evento a Bologna, il direttore dell’area tecnica del club emiliano, Giovanni Sartori, ha parlato della stagione che sta per entrare nel vivo per il suo Bologna, che vedrà anche l’inizio della Champions League.

Queste le sue parole: “Voglio ringraziare tutti per il premio. Dietro ogni successo c’è un grandissimo lavoro, non solo a Bologna ma in ogni club. Era tutto già organizzato, pensiamo solo di aver dato un tocco in più. E a volte i risultati vengono anche perché c’è anche un grande lavoro tecnico, e abbiamo avuto la fortuna di aver avuto un grande allenatore come Thiago Motta e dei grandi giocatori. Lo scorso anno abbiamo azzeccato tutta la campagna acquisti: oltre a giocatori buoni tecnicamente, erano ragazzi moralmente sani, che hanno creato un grandissimo gruppo. Tutto questo ha permesso un risultato straordinario, sessant’anni dopo l’ultima Coppa dei Campioni come allora si chiamava. Ora ripartiamo per un anno molto duro su tre competizioni, speriamo di essere all’altezza”.

Avete inaugurato un nuovo corso: “Ci stiamo adattando alle idee del nuovo allenatore, come per ogni cambiamento ci vuole tempo. Speriamo di essere pronti per la ripartenza”.

Cosa si è portato dietro da Bergamo e Verona? “Tutto. Nel senso che ti porti via un lavoro, creando uno storico e un background. Ogni giorno cresci, ogni giorno l’emozione ti fa andare avanti. C’è sempre da migliorare, spero di farlo ancora. Personalmente, oltre che di squadra. Sono curioso, mi piace conoscere e guardo sempre avanti. Il passato è importantissimo, ma bisogna saper guardare avanti”.

Foto: sito Atalanta