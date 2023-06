Sartori conferma: “Su Arnautovic c’era il Milan. Poi è cambiata la dirigenza”

Intervistato da ètv Rete 7, Giovanni Sartori , direttore dell’area tecnica del Bologna, ha fatto il punto sul mercato in casa emiliana.

Queste le sue parole: “Non abbiamo mai pensato a un Bologna senza Motta e andiamo avanti con il progetto. Siamo ripartiti con lui e andremo avanti. Arnautovic? Vedremo strada facendo, c’era l’opportunità del Milan che per lui poteva essere l’ultima chance ma hanno cambiato le figure dirigenziali e quindi potrebbe non esserci più quel progetto. Saremmo felicissimi se dovesse restare ma il mercato è in evoluzione. Convivenza con Motta? Ha risposto benissimo Thiago, perché Marko è stato fuori tre o quattro mesi per problemi fisici e quindi non era una scelta tecnica. Se dovesse restare siamo sicuri che sarà in grado di dare l’apporto di cui è capace”.

Poi su Orsolini e Dominguez: “Abbiamo comunicato tutto sia ai giocatori che ai procuratori, noi aspettiamo ma potremmo anche tenerli fino a scadenza accettando il parametro zero. Se dovesse arrivare una società a determinare le condizioni che noi non riteniamo soddisfacenti si è messo in preventivo di tenerli fino al 2024. Mercato? Penso ci saranno tante operazioni da fare, se si fa la conta di quelli che abbiamo e di quelli usciti si capisce che c’è un grande lavoro da portare a termine. Gli incedibili nel calcio non esistono, ma noi sappiamo quelli che per noi lo sono”.

Foto: Instagram Bologna