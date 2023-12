Sarri: “Zaccagni potrebbe recuperare, spero anche Luis Alberto. Casale torna in gruppo domani”

Al termine della partita, Maurizio Sarri ha commentato la vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel: “Se si apre un giornale, siamo una squadra in crisi. Anche contro il Cagliari abbiamo fatto una buona partita, non spettacolare certamente. Dal punto di vista tattico una gara simile rispetto a quella di questa sera, solo che sabato la circolazione della palla avveniva molto più lentamente rispetto a oggi. Grande difetto di questo periodo è che non riusciamo a chiudere le partite che sarebbero da chiudere e che abbiamo l’occasione di chiudere. Guendouzi come Allan? Lavorando si potrebbe fare. Ma ormai le nostre settimane sono partita, defaticamento, video, rifinitura, partita. Lavoro vero per migliorare i giocatori non se ne può fare con questi calendari. Infortunati? Zaccagni ha fatto parte dell’allenamento in gruppo, potrebbe essere recuperabile anche solamente per uno spezzone di gara. Casale tornerà in gruppo domani, si spera di recuperare anche Luis Alberto. Non recupera Romagnoli. E poi bisognerà vedere come sono usciti Isaksen e Patric”.

Foto: Twitter Lazio