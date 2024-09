Sarri: “Vorrei allenare Tonali e Berardi. Rabiot? In allenamento era super, starà aspettando la chiamata giusta”

Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico toscano ha confidato i nomi di giocatori che vorrebbe allenare: “Dico due italiani: Berardi e Tonali. Una squadra per avere un’anima deve avere un blocco di giocatori del proprio paese. Sono contento per la vittoria dell’Italia di Spalletti contro la Francia, forse è iniziato un ciclo nuovo. Probabilmente all’Europeo siamo arrivati scarichi, chi fa calcio lo sa: è colpa di tutti e di nessuno. Bello vedere Buffon in Nazionale: alla Juve mi aiutò tantissimo”. In un altro passaggio, Sarri s’è poi soffermato sul momento di Szczesny e Rabiot. Il primo ha deciso di ritirarsi dopo la decisione della Juventus di preferirgli Di Gregorio, il secondo è ancora alla ricerca della squadra giusta: “La scelta di Tek mi ha colpito. Adrien non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale, in allenamento era super. Se è arrivato a settembre senza club, non è perché nessuno lo vuole: starà aspettando lui”.

Foto: Sarri Twitter Lazio