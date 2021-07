Sarri: “Vogliamo diventare fortemente ambiziosi. Daremo tutto in Europa League”

Maurizio Sarri, nel corso della presentazione ufficiale come nuovo tecnico della Lazio, si è soffermato sugli obiettivi stagionali del club. “Il primo anno sarà di costruzione, ma questo non deve precluderci nulla. Non ci daremo per vinti. La Champions fa la differenza a livello economico. Sta nascendo un nuovo ciclo, voglio esprimere un calcio diverso e restare competitivi. Vogliamo diventare fortemente ambiziosi. La società voleva farmi un contratto di 4 anni, sono stato io a chiedere di farlo più corto perché avendo una certa età devo capire, tra due anni, di avere le stesse energie. Se le avrò, sarà felice di prolungare. Europa League? E’ un torneo difficile, ti porta a giocare di giovedì e ad affrontare trasferte molto lunghe. Servirà una vastità di rosa non banale. Quando si gioca in Europa si deve dare tutto, quando si indossa una maglia va rappresentata al meglio soprattutto in contesti europei”.

FOTO: Twitter Lazio