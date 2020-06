Sarri tuona: “Non ho vinto nulla in Italia? Non è così, perchè…”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Mi girano i c…. quando sento che in Italia non ho vinto nulla. Ho fatto 8 promozioni nella mia carriera dall’Eccellenza alla C1, una dalla B alla A, e sono andato sul campo in Coppa dei Campioni. Questo è poco visto da giornalisti abituati a parlare di Champions.”

Foto: Twitter ufficiale Juventus