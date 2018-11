Sarri: “Il Tottenham gioca un grande calcio. Obiettivo Premier? Noi ci giochiamo un posto Champions”

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato alla vigilia del derby di Londra contro il Tottenham: “Non abbiamo grossi problemi di infortuni, anche se dopo le gare con le nazionali c’è sempre qualche problema di stanchezza. Il rinnovo di Kanté? Sono molto, molto felice per il suo rinnovo. Credo sia una grandissima notizia per la squadra. Il Tottenham? Giocano un grande calcio. Sono pericolosi sui calci piazzati e sui contropiedi veloci. Hanno tecnica e velocità. Secondo me City e Liverpool hanno le prime due posizioni garantite. Poi ci siamo noi e altre 4-5 squadre che ci giochiamo i posti per la Champions“.

Foto: Twitter Chelsea