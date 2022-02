Sarri: “Taremi cerca la gamba di Milinkovic e non il contrario. Il Var va utilizzato solo per cose oggettive”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con il Porto, che ha significato l’eliminazione dall’Europa League.

Queste le sue parole: “Il VAR? La penso come Gasperini. Spero che i tifosi inglesi riescano a far abolire il var. L’attaccante cerca la gamba di Milinkovic, non il contrario: era giusta la sensazione dal campo. Poi dal monitor si vede il fermo immagine e il contatto si vede. Il var deve essere usato solo per i dati oggettivi, l’arbitro deve riprendere il comando delle operazioni. La dinamica è troppo importante, sui rigori non si può scherzare, decidono le partite”.

Sulla partita: “C’è rammarico ma c’è anche la sensazione che siamo una squadra in crescita. Abbiamo giocato alla pari con una squadra che negli ultimi mesi ha eliminato Milan e Juventus in Champions”.

Su Immobile e Pedro: “Per Immobile è solo un discorso di stanchezza. Pedro ha dolore al tendine, ma vedremo domani mattina: è una situazione molto meno grave rispetto a domenica”.

Sul terreno dell’Olimpico: “È uno dei più brutti d’Europa, ma ogni volta che parlo sembra che voglio fare polemica. Gli fanno il trucco al terreno: è bello da vedere in televisione, ma brutto quando ci giochi. L’immagine di Roma passa anche da questo, mi dispiace perché poi vai a giocare in casa del Porto ed è perfetto”.

Foto: Twitter Lazio