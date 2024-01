Sarri, super bilancio contro Mou: 4 derby vinti, 1 pareggio e 1 sconfitta

Maurizio Sarri festeggia 65 anni con un super bilancio nei derby contro Mourinho. Con il successo che ha consentito di guadagnare il lasciapassare per le semifinali di Coppa Italia, la sintesi delle stracittadine amplifica il vantaggio dell’allenatore toscano sul suo rivale: 4 derby vinti, uno pareggiato e una sconfitta. L’unico ko risale a marzo 2022 quando la Roma si impose per 3-0 (doppietta di Abraham e prodezza di Pellegrini su punizione). Nella gara di andata era stata la Lazio a vincere per 3-2. Nella scorsa stagione doppia affermazione Lazio sia all’andata che al ritorno per 1-0, 0-0 invece nel derby di andata.

Foto: Instagram Roma e Lazio