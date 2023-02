Sarri sull’esclusione di Milinkovic: “Ha avuto problemi nella notte”

La Lazio scende in campo a Salerno per cercare di ritrovare la vittoria, ma non ci sarà Sergej Milinkovic–Savic contro la Salernitana. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha così spiegato l’esclusione del centrocampista serbo: “Milinkovic-Savic ha avuto dei problemi e non riuscirà ad essere a disposizione, vedremo se riuscirà a venire in panchina. Come abbiamo preparato la sfida? Ci siamo concentrati su di noi senza preoccuparci molto degli avversari. Dobbiamo fare bene le nostre cose”.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram