Sarri sull’Arabia Saudita: “Qualche offerta l’ho ricevuta, per il momento sto bene alla Lazio”

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato della fuga economica verso l’Arabia, svelando anche un retroscena: “Io sinceramente qualche offerta l’ho ricevuta. Per il momento sto bene alla Lazio, quindi è inutile parlare di soldi, poi se tra qualche anno non sto più bene qui oppure mi finisce il contratto qualcosa per un anno o due si può prendere in considerazione. Al momento va bene così, sono a due ore di macchina da casa quindi non ho motivazione per prendere in considerazione queste offerte. Koulibaly? È difficile entrare negli interessi delle persone. Per quello che ho letto prende 90 milioni in tre anni, quindi è un qualcosa che deve prendere in considerazione, sistema la famiglia per tre generazioni”.