Sarri sul mercato: “Un paio di idee le avrei. Ma sarà la società a decidere se farle a gennaio o a giugno”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta per 3-0 contro la Juventus, Maurizio Sarri, è ha così risposto alla domanda sul mercato biancoceleste: “Io posso chiedere anche dieci giocatori ma non ha nessun significato. Il mercato è sempre un compromesso fra esigenze e possibilità, non ne abbiamo mai parlato fino a questo momento. Io le idee le avrei abbastanza chiare, poi se la società deciderà di farlo a gennaio o giugno dipenderà da lei. Io ho un paio di idee le avrei”.

Foto: Twitter Lazio