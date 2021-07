Sarri sul mercato della Lazio: “Abbiamo bisogno di alcuni giocatori. Speriamo di essere veloci”

Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Lazio, ha affrontato anche il tema relativo al mercato. “Con il direttore abbiamo fatto una lista di ruoli, abbiamo bisogno di alcuni giocatori per giocare un calcio diverso dal passato. Non ci siamo soffermati sui nomi, ma sulle caratteristiche. È un mercato difficile per tutti. È chiaro che mi piacerebbe partire domani mattina con i 24 giocatori della rosa definitiva, ma è impossibile, speriamo di essere veloci”.

FOTO: Twitter Chelsea