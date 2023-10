Sarri sul ballottaggio Castellanos-Immobile: “Non sono un gestore, gioca chi sta meglio”

Nel prepartita di Lazio–Fiorentina è intervenuto a Sky l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri: “Da dove si riparte? Si riparte in campionato che non ha niente a che vedere con la Champions. Detto che il Feyenoord ha una squadra forte, è chiaro che siamo delusi ma adesso pensiamo a questa partita. Bisogna dimenticarsi della sconfitta in Champions e ricordarsi le partite vogliose degli ultimi due o tre turni, anche se giocare con la Fiorentina non è mai facile“. Infine sul ballottaggio tra Castellanos e Immobile: “Non sono un gestore: gioca chi sta meglio e oggi Castellanos è leggermente avanti, anche se chiaramente aspettiamo Immobile”.

Foto: Twitter Lazio