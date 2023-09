Sarri su Simeone: “Pensiamo il calcio in modo differente, ma ho molta stima in lui”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in Champions League contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. E proprio del tecnico dei Colchoneros ha così parlato Sarri: “In una conferenza stampa a Napoli dissi che pensavo il calcio in un modo differente, ma avevo una grande stima di Simeone. Che ha fatto benissimo ovunque. Ti confermo la stima verso di lui”.

Foto: Twitter Lazio