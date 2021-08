Sarri su Pedro: “Si è aperto un canale e lo abbiamo preso. Sono contento”

Pedro è l’ultimo colpo, in ordine cronologico, della Lazio. Un acquisto importante che conferma le ambizioni della società biancoceleste. In conferenza stampa, Maurizio Sarri, ha parlato dell’esterno spagnolo: “Il mercato per me è un argomento noioso. Pedro era uno dei nomi che avevamo fatto in estate, abbiamo avuto l’opportunità di prenderlo ed è stata sfruttata. Sono contento. È difficile dire se giocherà Pedro. Abbiamo svolto allenamenti leggeri negli ultimi due giorni, è un giocatore brillante. Credo che uno spezzone di partita possa giocarlo”.

Foto: Twitter Lazio