Sarri su Osimhen: “Farà le sue scelte, quello che ha trovato a Napoli non lo troverà nel resto della carriera”

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato di Victor Osimhen: “Se rinnoverei al suo posto? Non lo so, ciò che so certamente è che ciò che ha trovato a Napoli non lo troverà da nessuna parte. È una città che ti fa sentire qualcosa di particolare, responsabilità sicuro, ma anche affetto nei confronti tuoi e della squadra. Osimhen farà le sue scelte io so che quello che ha vissuto a Napoli farà fatica a ritrovarlo”.